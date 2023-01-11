СВО

Очередная группа добровольцев из Ингушетии отправилась в зону СВО

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Очередная группа ингушских добровольцев из 11 человек отправилась в зону СВО, это контрактники, которые ранее служили в армии и имеют военно-учётные специальности.

Как подчеркнули в военном комиссариате республики, по поручению Главы субъекта на средства Национального фонда развития бойцов обеспечили всем необходимым — экипировкой, средствами защиты, денежным довольствием и т. д. Их семьям также оказана материальная помощь.

Прежде чем мужчины прибудут в расположение воинских подразделений, задействованных в решении поставленных Министерством обороны РФ задач, им предстоит пройти курсы подготовки на полигонах под руководством опытных инструкторов. Добровольцы из Сунжи, Малгобека и Малгобекского района отправились на полигон в Северной Осетии после того, как на республиканском сборном пункте заполнили анкеты, подтверждающие добровольное согласие на участие в СВО.

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