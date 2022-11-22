Ярмарка

Очередная сельскохозяйственная ярмарка в Ингушетии пройдет в Назрани 26 ноября

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии сообщило о том, что ярмарка, запланированная к проведению в городе Карабулаке, переносится в Назрань.

В субботу, 26 ноября, на очередной сельскохозяйственной ярмарке у жителей республики будет возможность приобрести продукцию местных производителей по ценам ниже рыночных.

Место проведения — площадь перед ДК в городе Назрани. Время проведения — с 9 до 13 часов.

Ярмарка организована Минсельхозом Ингушетии совместно с мэрией города.

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