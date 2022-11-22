Очередная сельскохозяйственная ярмарка в Ингушетии пройдет в Назрани 26 ноября
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии сообщило о том, что ярмарка, запланированная к проведению в городе Карабулаке, переносится в Назрань.
В субботу, 26 ноября, на очередной сельскохозяйственной ярмарке у жителей республики будет возможность приобрести продукцию местных производителей по ценам ниже рыночных.
Место проведения — площадь перед ДК в городе Назрани. Время проведения — с 9 до 13 часов.
Ярмарка организована Минсельхозом Ингушетии совместно с мэрией города.