ДТП

Очередное ДТП на ФАД «Кавказ» в Ингушетии стало причиной госпитализации людей

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На федеральной трассе «Кавказ» в Ингушетии в понедельник произошло ДТП, автомобиль марки «Лада Приора» наехал на отбойник. Есть пострадавшие, которые госпитализированы в ближайшее медучреждение, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МЧС.

«В 13:35 мск в дежурную смену Главного управления МЧС России по республике поступило сообщение о том, что на ФАД Р-217 «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место происшествия спасательного расчета было установлено, что автомобиль «Лада Приора» наехал на отбойник. В результате дорожно-транспортного происшествия имеются пострадавшие, которые попутным транспортом доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани», — сказал собеседник.

По количеству пострадавших в МЧС не располагают информацией.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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