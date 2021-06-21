Очередное ДТП на ФАД «Кавказ» в Ингушетии стало причиной госпитализации людей

«В 13:35 мск в дежурную смену Главного управления МЧС России по республике поступило сообщение о том, что на ФАД Р-217 «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место происшествия спасательного расчета было установлено, что автомобиль «Лада Приора» наехал на отбойник. В результате дорожно-транспортного происшествия имеются пострадавшие, которые попутным транспортом доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани», — сказал собеседник.

По количеству пострадавших в МЧС не располагают информацией.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.