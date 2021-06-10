Очередного осужденного по «митинговому делу» освободили из-под стражи после 9 месяцев заключения

«Суд приговорил Али Хамхоева к 9 месяцам колонии общего режима за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение неопасного насилия к представителям власти). Али Хамхоев вину признал частично, политический мотив в своих действиях отрицал», — говорится в сообщении на сайте центра.

Отмечается, что изначально Хамхоеву вменяли часть 2 статьи 318 УК России, но в феврале 2021 года обвинение переквалифицировали на часть первую той же статьи.

По данным правозащитного центра «Мемориал», всего в рамках дел, возбужденных по факту нанесения побоев сотрудникам Росгврадии в ходе протестных акций в марте 2019 года, к уголовной ответственности привлечен 51 человек. Преследование троих из них было прекращено.