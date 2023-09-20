Очередной гуманитарный груз отправили из Ингушетии для жителей Молочанска Запорожской области

Как сообщили в правительстве республики, в состав гуманитарного груза вошли доска брус (в количестве 25 кубов), цемент (1,5 тонны), кирпич (12 поддонов), а также ориентированно-стружечные плиты.

«Все это поможет жителям подшефного города, чьи дома пострадали от обстрелов со стороны киевского режима», — отметили в региональном кабинете министров. Помимо строительных материалов, ранее из региона отправили детское питание и горную питьевую воду, детские игрушки и школьные принадлежности.

Также в августе текущего года в республику из города Токмак приехали 28 юных спортсменов, их тренеры и сопровождающие. Они провели сборы в республиканском спортивно-тренировочном центре в предгорном селе Мужичи, побывали в горах, столице Ингушетии, посетили Мемориал памяти и славы в Назрани.