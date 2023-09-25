Очередной гуманитарный груз отправили из Ингушетии в Токмакский район Запорожской области

«В груз были включены разнообразные предметы: топоры, лопаты, огнетушители, сварочный аппарат, перфоратор, шуруповерты, кувалда, выдвижные лестницы, каски, пилы, дрели, страховочные пояса, канистры, газовые баллоны, строительная тачка, насос для воды, светильники, специальная одежда, включая рабочую обувь, и другие полезные вещи. Всего приобретено более 70 позиций», — говорится в сообщении.

Махмуд-Али Калиматов объявил о намерении Ингушетии продолжать усовершенствовать условия проживания местного населения в Токмакском районе и при необходимости обеспечивать его современным, надежным оборудованием.

Сообщается, что особое внимание уделяется проблеме предоставления срочной поддержки населению в планировании и подготовке к отопительному периоду. Так, в правительстве республики прошла встреча с представителями Минэнерго, Минздрава, Минсельхоза, МЧС, Минстроя и других ответственных структур для организации дальнейшей помощи Токмакского району, в том числе по подготовке котельных в школах, детском саду, Молочанской психиатрической больнице и детском реабилитационном центре.

Напомним, в этом месяце республика выслала городу Молочанск Токмакского района гуманитарную помощь, состоящую из разнообразных строительных материалов, необходимых для восстановления поврежденных жилых объектов после обстрелов. Также Ингушетия предоставила разнообразную продукцию, детское питание, предметы первой необходимости, а также канцелярию.