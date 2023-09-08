Очередной рейд по неплательщикам провели энергетики в Карабулаке Ингушетии

Жители участка в январе-июле 2023 года рассчитались только за 70,7 % от общего объема использованной электроэнергии. Прирост долга за семь месяцев текущего года составил 7,8 млн рублей, а общий объём неплатежей горожан на 1 августа превысил 187,5 млн рублей.

Объектом контроля стала улица Загородная, жители которой недоплатили гарантирующему поставщику более 1,4 млн рублей. К специалистам присоединилась съемочная группа национальной телерадиокомпании.

Совместный аудит энергетиков и журналистов принес весомые результаты: общий сбор за день составил порядка 88 тысяч рублей, оформлено два соглашения о реструктуризации на 52 тысячи рублей. К четырем абонентам была применена мера по ограничению подачи энергоресурса за бездоговорное использование электроэнергии.

«Во время обходов рабочие группы проводят с жителями информационно-разъяснительные беседы: специалисты рассказывают о правилах пользования электроэнергией, предоставления льгот на оплату услуги, консультируют по вопросам экономного использования энергоресурса, предупреждают об ответственности за хищение и об опасности поражения током в случае самовольного вмешательства в работу сетевого комплекса. Кроме того, энергетики объясняют, что в полном объеме внесенные платежи — источник средств для проведения плановых ремонтов, технического переоснащения и модернизации оборудования, обучения персонала. Словом, проведения мероприятий, необходимых для обеспечения надежного и качественного электроснабжения региона», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» напоминает о важности своевременных платежей за потребленную электроэнергию (до десятого числа месяца, следующего за расчетным). Оплату счетов можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, в любых других действующих пунктах приема платежей.

В том случае, если в силу различных обстоятельств абонент не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо обратиться в территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга.