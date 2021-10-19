Очередную группу призывников из Ингушетии проводили в армию

На мероприятии присутствовали почётные гости: председатель Комитета по социальной защите прав военнослужащих республики Могушкова Радимхан, председатель комитета солдатских отцов региона Сагов Руслан, начальник штаба юнармейского движения по Ингушетии Богатырева Мадина, представители казачества Осканов Аслан и Нальгиев Магомед, а также родственники призывников.

По информации администрации Назрановского района, в концертной программе выступили солисты-вокалисты Назрановского районного дома культуры Амир Пугоев, Фатима Кагерманова, Лейла Янарсанова, а также гостья из Чеченской Республики, автор и исполнитель, народная артистка ЧР Тамара Адамова. Закончилось торжественное мероприятие традиционным «ловзар».