Призыв

Очередную группу призывников из Ингушетии проводили в армию

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В сборном пункте военного комиссариата Ингушетии провели торжественные проводы призывников в ряды Вооруженных сил РФ.

На мероприятии присутствовали почётные гости: председатель Комитета по социальной защите прав военнослужащих республики Могушкова Радимхан, председатель комитета солдатских отцов региона Сагов Руслан, начальник штаба юнармейского движения по Ингушетии Богатырева Мадина, представители казачества Осканов Аслан и Нальгиев Магомед, а также родственники призывников.

По информации администрации Назрановского района, в концертной программе выступили солисты-вокалисты Назрановского районного дома культуры Амир Пугоев, Фатима Кагерманова, Лейла Янарсанова, а также гостья из Чеченской Республики, автор и исполнитель, народная артистка ЧР Тамара Адамова. Закончилось торжественное мероприятие традиционным «ловзар».

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