Очередную партию гуманитарного груза направили из Ингушетии в сектор Газа

Гуманитарную помощь, состоящую из медикаментов и технических средств для реабилитации пострадавших, передадут представителям общества Красного Полумесяца, которые переправят ее непосредственно нуждающимся палестинцам.

Напомним, 5 декабря этого года в Палестину были отправлены первые 27,5 тонны гуманитарного груза из Ингушетии. Это были медицинские препараты, одежда, продукты питания и постельные принадлежности.

Отметим, что в ноябре в республике по инициативе руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова прошла акция по сбору помощи для пострадавших палестинцев. За 10 дней было собрано 150 тонн груза и около 80 млн рублей пожертвований.

Посетивший пункт сбора в Магасе Махмуд-Али Калиматов отметил, что единение тысяч людей дорогого стоит. «В этой искренней поддержке прежде всего проявились чувства, которые исторически присущи нашему народу, — сострадание и взаимовыручка. Уверен, именно эти качества и позволяли неоднократно проходить ингушскому народу через нелегкие беды», — подчеркнул руководитель республики.

Сообщалось, что регион оправит палестинцам свыше 5,5 тыс. продуктовых наборов, более 100 генераторов, около 18 тонн медикаментов. Кроме того, для переселенцев приобретены все необходимые вещи, а также чемоданы.