Очередные махинации с землями на 6 млн руб. вскрыли в ингушском селе Экажево
На основании материалов прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконном отчуждении более десятка земельных участков почти на 6 млн руб. в Назрановском районе региона, сообщили газете «Ингушетия» в понедельник в пресс-службе надзорного ведомства.
«Установлено, что специалист администрации села Экажево, являясь муниципальным служащим, с 2017 г. по 2018 г. незаконно выдал одиннадцати гражданам подложные выписки из постановлений о наличии у них права собственности на земли, которые фактически принадлежали муниципалитету», — сказал представитель региональной прокуратуры.
Как уточнили в ведомстве, эти документы послужили основанием для регистрации участков на 5,9 млн руб.
Прокуратура направляла материалы проверки в следственные органы. В результате чиновнику вменили ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).