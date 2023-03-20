Очередные махинации с землями на 6 млн руб. вскрыли в ингушском селе Экажево

«Установлено, что специалист администрации села Экажево, являясь муниципальным служащим, с 2017 г. по 2018 г. незаконно выдал одиннадцати гражданам подложные выписки из постановлений о наличии у них права собственности на земли, которые фактически принадлежали муниципалитету», — сказал представитель региональной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, эти документы послужили основанием для регистрации участков на 5,9 млн руб.

Прокуратура направляла материалы проверки в следственные органы. В результате чиновнику вменили ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).