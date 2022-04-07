Очередные сельскохозяйственные ярмарки в Ингушетии пройдут в городе Карабулаке и селе Нестеровское

9 апреля с 9 до 13 часов ярмарка, организованная Минсельхозом республики совместно с фермерами при поддержке администрации города, будет проходить на территории торгово-логистического центра на пересечении улиц Промысловая и Джабагиева Карабулака, а 10 апреля — на площади перед ДК в населенном пункте Нестеровское.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», в марте-апреле еженедельно в различных населенных пунктах республики, по поручению Главы региона, проходят сельскохозяйственные ярмарки. Цены на продукты и товары первой необходимости установлены на 10-15% ниже среднерыночных.

Свою продукцию на ярмарках представляют: «Сад-Гигант Ингушетия» и «Агрокомплекс Сунжа», госпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства региона. У жителей будет возможность приобрести по сниженным ценам мясо (баранина, говядина), птицу, зерно, муку, мучные изделия, молочные продукты, овощи и фрукты.

Первая ярмарка состоялась 12 марта в Назрановском районе республики.