Один человек госпитализирован в результате взрыва в частном домовладении в Ингушетии

«Взрыв произошёл в частном домовладении на улице Свободы, серьезно пострадала жительница дома», — сказал представитель администрации.

По его словам, женщину доставили в больницу. Глава села Микаил Евлоев выехал на место, власти и представители экстренных службы выясняют причины ЧП. Дом получил значительные повреждения, обрушились кирпичные стены.

Как пояснили в ГУМЧС по региону, сообщение о происшествии в Экажево в ведомство поступило в 16:16.

На место происшествия выезжали подразделения пожарной охраны и оперативная группа регионального управления МЧС России.