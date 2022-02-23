Один человек госпитализирован в результате взрыва в частном домовладении в Ингушетии
В частном домовладении в сельском поселении Экажево Назрановского района Ингушетии произошёл взрыв бытового газа, есть пострадавшая, сообщил газете «Ингушетия» представитель администрации села в среду.
«Взрыв произошёл в частном домовладении на улице Свободы, серьезно пострадала жительница дома», — сказал представитель администрации.
По его словам, женщину доставили в больницу. Глава села Микаил Евлоев выехал на место, власти и представители экстренных службы выясняют причины ЧП. Дом получил значительные повреждения, обрушились кирпичные стены.
Как пояснили в ГУМЧС по региону, сообщение о происшествии в Экажево в ведомство поступило в 16:16.
На место происшествия выезжали подразделения пожарной охраны и оперативная группа регионального управления МЧС России.