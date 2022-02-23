Происшествие

Один человек госпитализирован в результате взрыва в частном домовладении в Ингушетии

0

В частном домовладении в сельском поселении Экажево Назрановского района Ингушетии произошёл взрыв бытового газа, есть пострадавшая, сообщил газете «Ингушетия» представитель администрации села в среду.

«Взрыв произошёл в частном домовладении на улице Свободы, серьезно пострадала жительница дома», — сказал представитель администрации.

По его словам, женщину доставили в больницу. Глава села Микаил Евлоев выехал на место, власти и представители экстренных службы выясняют причины ЧП. Дом получил значительные повреждения, обрушились кирпичные стены.

Как пояснили в ГУМЧС по региону, сообщение о происшествии в Экажево в ведомство поступило в 16:16.
На место происшествия выезжали подразделения пожарной охраны и оперативная группа регионального управления МЧС России.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В городе воинской славы Малгобеке Ингушетии чествовали защитников Отечества
Следственными органами Ингушетии проводится проверка по факту отравления детей угарным газом
142 случая Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки
Прокуратура Ингушетии начала проверку после отравления троих детей угарным газом
В Ингушетии вспоминают жертв сталинских репрессий
78 лет назад ингуши совершенно незаслуженно были объявлены вне закона — премьер-министр Сластенин
Двум жителя Ингушетии грозит штраф в полмиллиона за взятку в 20 тыс. рублей
В Ингушетии определили лучших пловцов среди юношей и юниоров
За незаконное хранение гранаты и пистолета двое жителей Ингушетии ответят в суде
Ингушетия в числе трех пилотных регионов, где реализуется программа устойчивого развития ЖКХ
Трое детей отравились в Ингушетии угарным газом

Главное

Яндекс.Метрика

 