Один человек погиб, трое детей и взрослый пострадали в ДТП в Ингушетии

«В районе поста «Таргим-40» в Джейрахском районе водитель автомобиля «Лада Приора», по предварительным данным, не справившись с управлением, допустил столкновение с металлическим ограждением дороги», - сказал представитель полиции.

По его данным, в результате аварии погибла жительница села Инарки. С травмами различной степени тяжести госпитализированы еще четверо пассажиров «Приоры», включая троих малолетних детей.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.