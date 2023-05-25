Один человек погиб, трое детей и взрослый пострадали в ДТП в Ингушетии
В дорожно-транспортном происшествии в горном Джейрахском районе Ингушетии погибла женщина, ещё четыре человека пострадали, в том числе и трое детей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.
«В районе поста «Таргим-40» в Джейрахском районе водитель автомобиля «Лада Приора», по предварительным данным, не справившись с управлением, допустил столкновение с металлическим ограждением дороги», - сказал представитель полиции.
По его данным, в результате аварии погибла жительница села Инарки. С травмами различной степени тяжести госпитализированы еще четверо пассажиров «Приоры», включая троих малолетних детей.
Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.