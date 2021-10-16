Один человек погиб, трое пострадали в автоаварии в Ингушетии

Как сообщает пресс-служба республиканского чрезвычайного ведомства, по прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что водитель автомобиля «Лада Гранта» не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб на месте, трое пострадавших доставлены в больницу города Сунжи, говорится в сообщении.

Детей среди участников ДТП нет.