Один человек погиб в ДТП в Малгобекском районе Ингушетии
В Малгобекском районе Ингушетии по автодороге «Малгобек-Назрань» в результате столкновения двух легковушек погиб человек, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального МЧС в воскресенье, 15 января.
«По прибытии на место происшествия было установлено, что столкнулись два автомобиля ВАЗ «2115» и Лада «Гранта». В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие и один погибший», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие госпитализированы в Центральную районную больницу №1 города Малгобек.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
В субботу, 14 января, в городе Сунжа Ингушетии при столкновении легковушки и грузовика погибли два человека, один пострадал.