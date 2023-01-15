ДТП

Один человек погиб в ДТП в Малгобекском районе Ингушетии

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В Малгобекском районе Ингушетии по автодороге «Малгобек-Назрань» в результате столкновения двух легковушек погиб человек, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального МЧС в воскресенье, 15 января.

«По прибытии на место происшествия было установлено, что столкнулись два автомобиля ВАЗ «2115» и Лада «Гранта». В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие и один погибший», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы в Центральную районную больницу №1 города Малгобек.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В субботу, 14 января, в городе Сунжа Ингушетии при столкновении легковушки и грузовика погибли два человека, один пострадал.

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