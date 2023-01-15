Один человек погиб в ДТП в Малгобекском районе Ингушетии

«По прибытии на место происшествия было установлено, что столкнулись два автомобиля ВАЗ «2115» и Лада «Гранта». В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие и один погибший», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы в Центральную районную больницу №1 города Малгобек.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В субботу, 14 января, в городе Сунжа Ингушетии при столкновении легковушки и грузовика погибли два человека, один пострадал.