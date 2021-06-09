ДТП

Один человек погиб в результате ДТП на ФАД «Кавказ» в Ингушетии

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В результате дорожно-транспортного происшествия на ФАД «Кавказ» близ сельского поселения Экажево погиб человек, сообщили газете «Ингушетия» в МЧС региона.

«ДТП произошло в районе памятника «Трех башен». Мужчина погиб при доставлении в медучреждение. Инцидент произошел во время утреннего намаза 9 июня», — сказал собеседник.

Напомним, во вторник, 8 июня, в 15:25 мск в результате ДТП с участием двух автомобилей на дороге «Галашки — Нестеровское», в Ингушетии, пострадали три человека. Все они были госпитализированы в центральную районную больницу города Сунжа. Один из пострадавших позже скончался в медучреждении.

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