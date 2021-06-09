Один человек погиб в результате ДТП на ФАД «Кавказ» в Ингушетии

«ДТП произошло в районе памятника «Трех башен». Мужчина погиб при доставлении в медучреждение. Инцидент произошел во время утреннего намаза 9 июня», — сказал собеседник.

Напомним, во вторник, 8 июня, в 15:25 мск в результате ДТП с участием двух автомобилей на дороге «Галашки — Нестеровское», в Ингушетии, пострадали три человека. Все они были госпитализированы в центральную районную больницу города Сунжа. Один из пострадавших позже скончался в медучреждении.