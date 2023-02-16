Один человек погиб, восемь пострадали при ДТП в Ингушетии с участием рейсового автобуса
В результате опрокидывания рейсового автобуса на федеральной трассе в республике погиб один человек, восемь пострадали, сообщили в четверг газете «Ингушетия» в ГУ МЧС по региону.
«В 07:38 в ведомство поступило сообщение от диспетчера ЕДДС города Сунжи о том, что по ФАД «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие», — сказал собеседник.
По прибытии на место происшествия, спасательные формирования установили, что произошло опрокидывание рейсового автобуса «Краснодар-Махачкала».
Пострадавшие госпитализированы в Сунженскую больницу.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Для деблокировки пострадавших и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства поисково-спасательного отряда «Эрзи» — 3 человека и 1 единица техники.