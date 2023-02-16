Один человек погиб, восемь пострадали при ДТП в Ингушетии с участием рейсового автобуса

«В 07:38 в ведомство поступило сообщение от диспетчера ЕДДС города Сунжи о том, что по ФАД «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие», — сказал собеседник.

По прибытии на место происшествия, спасательные формирования установили, что произошло опрокидывание рейсового автобуса «Краснодар-Махачкала».

Пострадавшие госпитализированы в Сунженскую больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для деблокировки пострадавших и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства поисково-спасательного отряда «Эрзи» — 3 человека и 1 единица техники.