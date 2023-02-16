ДТП

Один человек погиб, восемь пострадали при ДТП в Ингушетии с участием рейсового автобуса

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В результате опрокидывания рейсового автобуса на федеральной трассе в республике погиб один человек, восемь пострадали, сообщили в четверг газете «Ингушетия» в ГУ МЧС по региону.

«В 07:38 в ведомство поступило сообщение от диспетчера ЕДДС города Сунжи о том, что по ФАД «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие», — сказал собеседник.

По прибытии на место происшествия, спасательные формирования установили, что произошло опрокидывание рейсового автобуса «Краснодар-Махачкала».

Пострадавшие госпитализированы в Сунженскую больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для деблокировки пострадавших и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства поисково-спасательного отряда «Эрзи» — 3 человека и 1 единица техники.

 

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