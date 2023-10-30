Один человек пострадал при наезде легковушки на дорожное ограждение в Ингушетии

«30 октября в сельском поселении Экажево водитель «ВАЗ-21112» не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным ограждением», — рассказал собеседник.

По его словам, в результате происшествия пострадал один человек, его доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

Отмечается, что причины и обстоятельства ДТП выясняются.