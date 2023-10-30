ДТП

Один человек пострадал при наезде легковушки на дорожное ограждение в Ингушетии

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В Назрановском районе легковой автомобиль наехал на ограждение, пострадал один человек, сообщили газете «Ингушетия» в ГУ МЧС по региону.

«30 октября в сельском поселении Экажево водитель «ВАЗ-21112» не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным ограждением», — рассказал собеседник.

По его словам, в результате происшествия пострадал один человек, его доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

Отмечается, что причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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