«По прибытии на место происшествия пожарно-спасательного подразделения было установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-21115, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание автомобиля в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия имеется один пострадавший, он доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани», — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для деблокировки пострадавших и ликвидации последствий происшествия привлекались спасатели поисково-спасательного отряда «Эрзи» в количестве 4 человек и 1 единица техники.