Один человек ранен из травматического пистолета в результате конфликта в поселке Карца

Как отмечается, конфликт возник между двумя молодыми людьми.

«В результате применения травматического пистолета есть пострадавший. На место были стянуты силы национальной гвардии и МВД, которые не допустили развития инцидента», — сказал источник.

В социальных сетях опубликовано видео с места события. Словесная перепалка возле АЗС переросла в драку. Конфликтующих молодых людей разняли, информации о том, что кто-то задержан нет.