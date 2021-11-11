Один человек ранен из травматического пистолета в результате конфликта в поселке Карца
Обстоятельства конфликта с применением травматического оружия в поселке Карца (Владикавказ) между ингушом и осетином выясняются правоохранительными органами, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.
Как отмечается, конфликт возник между двумя молодыми людьми.
«В результате применения травматического пистолета есть пострадавший. На место были стянуты силы национальной гвардии и МВД, которые не допустили развития инцидента», — сказал источник.
В социальных сетях опубликовано видео с места события. Словесная перепалка возле АЗС переросла в драку. Конфликтующих молодых людей разняли, информации о том, что кто-то задержан нет.