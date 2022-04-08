Коронавирус

Один человек с Covid-19 умер в Ингушетии за минувшие сутки

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Один человек с коронавирусом умер в Ингушетии за минувшие сутки, всего — 549 человек.

На 8 апреля в республике проведено 784 460 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 493 впервые установленный диагнозов Covid-19 (+25 за сутки).

Выздоровело — 38 948 пациентов (+51 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализирован 21 житель региона старше 60 лет.

Всего госпитализировано 103 человека, 22 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 7 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, один из них — на ИВЛ.

893 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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