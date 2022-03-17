Один человек стал жертвой пожара в нежилом вагончике в Ингушетии

«16 марта в 22:51 в оперативно-дежурную смену ведомства поступило сообщение о том, что в Назрани по ул. Чеченская произошел пожар. По прибытии пожарные установили, что горит нежилой вагончик, он полностью был охвачен огнем», — сказал собеседник издания.

Как отметили в ведомстве, площадь пожара составила 18 квадратных метра.

В результате инцидента есть погибший.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливают специалисты МЧС и правоохранительные органы.