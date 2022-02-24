Коронавирус

Один человек умер, 139 новых случаев Covid-19 в Ингушетии за сутки

0

В Ингушетии за минувшие сутки умер один пациент с коронавирусом, всего — 536 человек.

На 24 февраля в республике проведено 697 005 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 38 631 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+139 за сутки).

Выздоровело — 33 098 человек (+160 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 99 жителей региона старше 60 лет.

210 человек госпитализировано, 113 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 23 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 14 из них — на ИВЛ.

4 787 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобекском районе Ингушетии состоялся семинар-практикум «Отечество мое, я верный твой солдат»
Исропила Баркенхоева назначили старшим тренером юниорской сборной Ингушетии по вольной борьбе
В аэропорту Ингушетии сообщили об установлении временного режима использования воздушного пространства
В ингушской Назрани откроют новую школу более чем на 700 мест в этом году
Судебные приставы Ингушетии взыскали уголовный штраф за незаконное проникновение в жилище
Госфилармония Ингушетии провела концерт в рамках проекта «Культура для школьников»
Энергетики Ингушетии выявили нарушения охранных зон ЛЭП
Депутаты Госдумы от Ингушетии попали под санкции ЕС из-за признания Россией ДНР и ЛНР
В Ингушетии издан третий сборник в рамках проекта устной истории «Я — очевидец»
В Назрани продолжается строительство школы на 720 мест на улице Алханчуртская
Юный ингушский самбист Сулейман Тангиев стал победителем открытого московского турнира

Главное

Яндекс.Метрика

 