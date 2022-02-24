Один человек умер, 139 новых случаев Covid-19 в Ингушетии за сутки

На 24 февраля в республике проведено 697 005 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 38 631 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+139 за сутки).

Выздоровело — 33 098 человек (+160 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 99 жителей региона старше 60 лет.

210 человек госпитализировано, 113 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 23 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 14 из них — на ИВЛ.

4 787 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.