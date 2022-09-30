Приговор

Один год и 8 месяцев колонии получил житель Ингушетии за кражи в мечети

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Малгобекским городским судом Ингушетии с участием государственного обвинителя рассмотрено уголовное дело в отношении ранее судимого 26-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Судом установлено, что злоумышленник, 28 октября 2021 года взломал ящик для пожертвований в мечети сельского поселения Средние Ачалуки Малгобекского района и похитил денежные средства в сумме 18 тыс. рублей. В ноябре того же года аналогичным образом унес из той же мечети еще 300 рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, возмещения причиненного ущерба, рецидива преступления, назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный взят под стражу в заде суда.

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