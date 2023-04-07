Один год отработает житель Ингушетии за присвоение автомобиля родственника

Мужчина в августе 2018 года предложил своему родственнику обменять якобы принадлежащие ему два земельных участка в сельском поселении Нестеровское на Mercedes-Benz.

Выяснилось, что земельные участки, указанные в документах, переданных владельцу автомашины, вообще не существуют. После неоднократных просьб вернуть деньги или автомобиль, которые остались без ответа, потерпевший обратился в правоохранительные органы.

Приговором Сунженского районного суда мужчина признан виновным и ему с учетом возмещения причиненного ущерба, наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка, назначено наказание в виде принудительных работ.