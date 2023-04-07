Приговор

Один год отработает житель Ингушетии за присвоение автомобиля родственника

0

Один год отработает 49-летний житель Сунженского района за присвоение мошенническим путем чужого автомобиля, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина в августе 2018 года предложил своему родственнику обменять якобы принадлежащие ему два земельных участка в сельском поселении Нестеровское на Mercedes-Benz.

Выяснилось, что земельные участки, указанные в документах, переданных владельцу автомашины, вообще не существуют. После неоднократных просьб вернуть деньги или автомобиль, которые остались без ответа, потерпевший обратился в правоохранительные органы.

Приговором Сунженского районного суда мужчина признан виновным и ему с учетом возмещения причиненного ущерба, наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка, назначено наказание в виде принудительных работ.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
С семьями участников СВО в Ингушетии ведется адресная работа
В столице Ингушетии провели мероприятие по противодействию терроризму
Хореографический ансамбль «Таргим» стал обладателем Гран-при фестиваля искусств «Золотой орел»
В Карабулаке Ингушетии обсудили военную службу по контракту на сходе граждан
Во Всероссийской олимпиаде по финграмотности приняло участие около 10 тысяч ингушских школьников
Ингушских студентов приглашают к участию в просветительском марафоне «Знание. Первые»
В Сунже Ингушетии начнутся работы по благоустройству улицы Грозненской
В УФСБ подтвердили задержание одного из подозреваемых в нападениях на полицейских в Ингушетии
Тайники лидера бангруппы нашли и уничтожили в Ингушетии
В Назрани появится ещё один сквер на улице Эсмурзиева
В МКЖР Ингушетии прошло антитеррористическое мероприятие для молодежи

Главное

Яндекс.Метрика

 