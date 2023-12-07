Один из членов преступной группы осужден в Ингушетии за попытку сбыть героин

По словам собеседника издания, в январе этого года, действуя в группе лиц по предварительному сговору, мужчина для сбыта приобрел из тайника более 20 граммов героина.

Часть партии наркотиков, расфасовав в 19 свертков, фигурант разместил в организованных им 13 «закладках» в Карабулаке. Отчеты с описанием сформированных тайников он направлял сообщнику посредством сообщений в сети «Интернет», тот в свою очередь должен был отправлять информацию об их местоположении наркозависимым лицам.

13 января текущего года мужчина был задержан правоохранителями с поличным. Карабулакский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил его к 9 годам колонии строгого режима.