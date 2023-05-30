Один из лучших домов «Юнармии» находится в Ингушетии

По его словам, награждение победителей конкурса «Лучший дом «Юнармии» состоялось в рамках форума «Юнармия — СемьЯ», посвященного седьмой годовщине со дня основания движения.

Из 231 дома «Юнармии» конкурсный отбор смогли пройти 28 домов из 18 регионов Российской Федерации. Из них была названа пятерка лучших, куда кроме ингушского центра вошли также Дом «Юнармии» города Калуги, Кузбасский центр Кемеровской области, Центр по подготовке юнармейцев города Якутска и Центр юнармейской подготовки Брянска-18 Брянской области.

Победители были награждены дипломами и интерактивными комплексами с брендированием «Армия России». Всем конкурсантам вручили сертификаты участника.