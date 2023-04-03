Один полицейский ранен на окраине Малгобека при перестрелке с разыскиваемыми за нападение на пост ДПС

«Примерно в 16:50 на окраине Малгобека участковые проводили поисковые мероприятия по установлению местонахождения и задержанию лиц, совершивших нападение на пост ДПС Волга −14. В результате в районе кошары были обнаружены подозрительные лица, которые открыли стрельбу из автоматического оружия по правоохранителям», — сказал собеседник.

По его данным, при перестрелке сотрудник полиции получил касательное ранение. Нападавшие скрылись в неизвестном направлении на ВАЗ 2107 или ВАЗ 2105 темно-синего цвета. Соответствующие ориентировки разосланы по отделам полиции. Преступников ищут сотрудники ЦПЭ и другие структуры.

Как сообщил источник, сотрудники правоохранительных органов вышли на след предполагаемых участников вооруженного нападения на пост между Северной Осетии и Ингушетией 27 марта этого года.

Сейчас все силы брошены на установление местонахождения. Мужчины скрывались на ферме, принадлежащей дяде одного из разыскиваемых. Они находились там несколько дней. Владелец фермы задержан.

Ранее пресс-служба регионального управления ФСБ России сообщала, что правоохранительные органы разыскивают уроженцев села Кантышево и Малгобека Микаила Мошхоева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева, Адама Оздоева и Мовсара Коттоева. Их подозревают в планировании терактов на территории республики.

По данным информированного источника агентства, изначально силовики искали шестерых человек, однако один из разыскиваемых был найден мертвым в Карабулаке утром 29 марта. Предположительно, он скончался от огнестрельного ранения, полученного в ходе перестрелки при нападении на пост ДПС в Ингушетией 27 марта. Еще один подозреваемый Мошхоев также мог получить ранение в ногу.

Между тем, двое полицейских, раненых при обстреле поста, пошли на поправку, их уже выписали из республиканской больницы в Назрани.

По факту нападения на пост 27 марта СУ СКР по Северной Осетии возбуждено дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).