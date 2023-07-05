Одна из центральных улиц в Назрани обрела новый облик

«Улица Картоева — это достаточно оживленная магистраль, где ежедневно проходит большой поток транспорта. На состояние дорожного полотна поступало колоссальное количество жалоб. Сегодня проблема решена, дорога приведена в нормативное состояние», — сказал собеседник издания.

По информации министерства, в ходе проведения ремонта дорожники сняли старое покрытие, уложили водопропускную трубу, чтобы обеспечить отвод дождевых и талых вод. Перед укладкой асфальтобетонного покрытия были обустроены выравнивающие слои, затем проведена укладка двух слоев асфальтобетона. Дорожниками проведено и укрепление обочин дороги. Также обустроен новый тротуар, установлены дорожные знаки, оборудованы пешеходные переходы и светофоры типа Т7. В завершение работ нанесена термопластиковая разметка.

«По этой улице ежедневно ездят больше сотни машин. Поэтому крайне важно поддерживать этот маршрут в должном состоянии. Все необходимые работы на данном объекте выполнены в полном объеме и в срок, в полном соответствии с нормативными требованиями. Для обеспечения безопасности приложены все усилия, дорога оборудована всеми техническими средствами», — отметил министр автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов.

По данным пресс-службы, в столице Ингушетии Магасе в рамках дорожного нацпроекта в этом году отремонтирована улица Горчханова протяженностью 1,53 км. В самом крупном в регионе селе Экажево практически завершена реконструкция автомобильного моста через реку Сунжа. Открытие движения по обновленной переправе намечено в ближайшие дни.

Ингушетия входит в число регионов-лидеров по реализации нацпроекта. В текущем году по плану должны быть обновлены десять объектов дорожной инфраструктуры общей протяженностью 28 км, пять из них уже сданы в эксплуатацию досрочно.