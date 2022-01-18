Зарплата

Одни из самых низких зарплат в России у ингушских чиновников

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Средняя зарплата гражданских госслужащих в России в 2020 году выросла на 9,2% и составила 65,8 тыс. рублей, следует из опубликованных данных Росстата, которые проанализировал РБК (в 2019 году было 60,2 тыс. руб.).

Ежемесячный заработок чиновников рос быстрее инфляции (по итогам первого года пандемии составила 4,9%) и был на 28% выше средней зарплаты в стране в целом (51,3 тыс. рублей в 2020 году). Соответствующие данные по зарплатам госслужащих за 2021-й станут известны только в конце текущего года.

Больше всего в 2020 году выросли зарплаты чиновников исполнительной власти в Красноярском крае — на 36%, почти до 89 тыс. руб. Самые низкие зарплаты у региональных чиновников в Северной Осетии (в среднем 33,1 тыс. рублей) и Ингушетии — 33,3 тыс.

С 2019 года Росстат не раскрывает среднемесячные зарплаты по отдельным федеральным органам. «Формат публикации, объем и структура публикуемых данных определяются Федеральным планом статистических работ», — пояснили РБК в статистической службе.

В состав фонда оплаты труда госслужащих входят все начисленные работникам суммы в денежной и неденежной формах с учетом налогов, а также компенсации, связанные с условиями труда и режимом работы, надбавки и премии.

Самую высокую зарплату по итогам 2020 года зафиксировали в региональной администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, где чиновник исполнительной власти получал в среднем 233,7 тыс. руб. в месяц (причем за год она увеличилась на 22%). В первой тройке также Москва (почти 150 тыс. руб.) и Чукотка (146 тыс. руб.). Затем следуют Ненецкий автономный округ (141 тыс. руб.), Сахалинская область (140 тыс. руб.) и Камчатский край (133 тыс. руб.).

Подробности в материале РБК.

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