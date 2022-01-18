Одни из самых низких зарплат в России у ингушских чиновников

Ежемесячный заработок чиновников рос быстрее инфляции (по итогам первого года пандемии составила 4,9%) и был на 28% выше средней зарплаты в стране в целом (51,3 тыс. рублей в 2020 году). Соответствующие данные по зарплатам госслужащих за 2021-й станут известны только в конце текущего года.

Больше всего в 2020 году выросли зарплаты чиновников исполнительной власти в Красноярском крае — на 36%, почти до 89 тыс. руб. Самые низкие зарплаты у региональных чиновников в Северной Осетии (в среднем 33,1 тыс. рублей) и Ингушетии — 33,3 тыс.

С 2019 года Росстат не раскрывает среднемесячные зарплаты по отдельным федеральным органам. «Формат публикации, объем и структура публикуемых данных определяются Федеральным планом статистических работ», — пояснили РБК в статистической службе.

В состав фонда оплаты труда госслужащих входят все начисленные работникам суммы в денежной и неденежной формах с учетом налогов, а также компенсации, связанные с условиями труда и режимом работы, надбавки и премии.

Самую высокую зарплату по итогам 2020 года зафиксировали в региональной администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, где чиновник исполнительной власти получал в среднем 233,7 тыс. руб. в месяц (причем за год она увеличилась на 22%). В первой тройке также Москва (почти 150 тыс. руб.) и Чукотка (146 тыс. руб.). Затем следуют Ненецкий автономный округ (141 тыс. руб.), Сахалинская область (140 тыс. руб.) и Камчатский край (133 тыс. руб.).

Подробности в материале РБК.