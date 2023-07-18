Одно из старейших мусульманских кладбищ обновляют в Ингушетии

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства республики, уже сделан ступенчатый фундамент для будущей ограды, что оказалось довольно сложно из-за особенностей рельефа в данной местности. Старая давно пришла в негодность и сюда проникали дикие животные, поясняют местные жители.

Также в двух местах появятся новые ворота, две автостоянки, а еще дополнительная комната для молитвы, навес и многое другое.

Представители подрядной организации прислушиваются к мнению жителей населенного пункта. К кладбищу планируют подвести около 500 метров водопровода и 400 метров электросетей, чтобы создать все условия для проведения религиозных обрядов. Завершить реконструкцию планируется в конце августа.

Напомним, в рамках договоренностей Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и основателя фонда «Сафмар» мецената Микаила Гуцериева, в текущем году в регионе планируют благоустроить порядка 40 кладбищ: 33 мусульманских и 7 православных.