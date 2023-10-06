Одно из старейших мусульманских кладбищ реконструировали в Ингушетии

«Работы проведены в рамках реализации масштабного проекта благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева при поддержке Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова», — рассказал собеседник.

По его словам, это захоронение в селении Мужичи появилось еще до депортации.

«Там похоронены представители разных ингушских тейпов: Долаковы, Котиевы, Богатырёвы, Баркинхоевы и Хамхоевы. Сельчане давно планировали навести порядок на данной территории, но справиться своими силами им было сложно, поэтому помощь и участие известного российского предпринимателя Микаила Гуцериева в их жизни восприняли с большой радостью и благодарностью. Благоустройство их кладбища — это для них самый ценный подарок, который они никогда не забудут», — добавил представитель фонда.

Сообщается, что вокруг кладбища установили 700 метров нового ограждения. С двух сторон тут появились ворота и асфальтовое покрытие протяжённостью 400 метров. Тротуарные дорожки на внутренней территории работники выложили природным камнем. К кладбищу провели около 500 метров водопровода и 400 метров электросетей и установили трансформатор.

Напомним, что масштабная реконструкция кладбищ ведется в рамках договорённостей Главы региона Махмуда-Али Калиматова с основателем благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева.

Всего в этом году приведут в порядок 40 кладбищ, 33 мусульманских и 7 христианских. На большинстве из них работы уже завершены.