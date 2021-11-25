Одного из членов ОПГ из Ингушетии задержали в Магаданской области

«Мужчина 1979 года рождения находился в федеральном розыске по уголовному делу по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство)», — сказал источник.

Ранее по этому делу был осужден 47-летний житель села Экажево. Он с 2012 по 2017 год в составе группы лиц, по предварительному сговору, вымогал крупную сумму денег. В результате злоумышленник получил около 800 тыс. рублей, которыми члены группы распорядились по своему усмотрению.

Мужчина обвинялся по п. «а» и п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

С учетом того, что на иждивении у фигуранта находятся шестеро детей, ему назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима.

А феврале минувшего года третий член ОПГ погиб при задержании в Назрани, прыгнув с пятого этажа многоквартирного дома. В розыске находятся еще несколько человек.