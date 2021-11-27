Офицер полиции Ингушетии попал под следствие за незаконный оборот оружия

«По данным следствия, не позднее 24 ноября 2021 года подозреваемый приобрел у неустановленного лица самодельное огнестрельное оружие, изготовленное на базе пистолета конструкции Макарова, которое согласно заключению специалиста является пригодным для производства выстрелов и 5 патронов калибра 9 мм, являющиеся боеприпасами к боевому нарезному огнестрельному оружию, после чего хранил указанный пистолет и боеприпасы по месту своего жительства до момента их обнаружения и изъятия сотрудниками УФСБ РФ по Ингушетии», — говорится в релизе.

Подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Мужчине инкриминируют ч.1 ст.222 УК России (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

Ранее источник газеты «Ингушетия» сообщал, что задержан замначальника РОВД по Назрановскому району.

В пресс-службе регионального МВД отметил, что по поручению главы ведомства Михаила Коробкина проводится служебная проверка в отношении одного из офицеров ОМВД России по Назрановскому району, подозреваемого в совершении должностных преступлений.

Министр потребовал в установленном порядке провести проверку и дать принципиальную оценку действиям правоохранителя.

В случае подтверждения вины, полицейский будет уволен по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности согласно законодательству.