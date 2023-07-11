Офицеру полиции в Ингушетии вручили нагрудной знак «Участник боевых действий»
За успешное выполнение задач повышенной сложности начальник информационного центра МВД по Ингушетии подполковник внутренней службы Магомед Осмиев удостоен нагрудного знака «Участник боевых действий».
Ведомственный знак отличия офицеру полиции вручил замминистра внутренних дел полковник полиции Багомед Маммаев, передав слова поздравления от главы МВД по региону генерал-лейтенанта полиции Михаила Коробкина.
«Руководство и личный состав министерства внутренних дел по Ингушетии поздравляют коллегу с заслуженной наградой и желают ему новых успехов в работе на благо общества», — отметили в пресс-службе ведомства.
Там напомнили, что нагрудный знак «Участник боевых действий» вручается сотрудникам органов внутренних дел, принимающим (принимавшим) непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории боевых действий в период действия военного положения, проведения контртеррористической операции, в условиях вооруженного конфликта.