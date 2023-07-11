Офицеру полиции в Ингушетии вручили нагрудной знак «Участник боевых действий»

Ведомственный знак отличия офицеру полиции вручил замминистра внутренних дел полковник полиции Багомед Маммаев, передав слова поздравления от главы МВД по региону генерал-лейтенанта полиции Михаила Коробкина.

«Руководство и личный состав министерства внутренних дел по Ингушетии поздравляют коллегу с заслуженной наградой и желают ему новых успехов в работе на благо общества», — отметили в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что нагрудный знак «Участник боевых действий» вручается сотрудникам органов внутренних дел, принимающим (принимавшим) непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории боевых действий в период действия военного положения, проведения контртеррористической операции, в условиях вооруженного конфликта.