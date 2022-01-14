ОФСИН по республике поздравил сотрудников газеты «Ингушетия» с Днём российской печати

«Искренне благодарим вас за добросовестный труд, ответственное отношение к своим обязанностям, огромную творческую самоотдачу. Вы играете важную роль в укреплении мира и согласия в обществе, сохранении исторической памяти и традиций нашего народа», — отмечается в поздравительном адресе.

ОФСИН пожелал журналистам крепкого здоровья, вдохновения и успехов во всех начинаниях на благо республики и всей России.