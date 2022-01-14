Поздравление

ОФСИН по республике поздравил сотрудников газеты «Ингушетия» с Днём российской печати

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Отдел Федеральной службы исполнения наказаний по региону поздравил сотрудников республиканской газеты «Ингушетия» с профессиональным праздником — Днём российской печати, который отмечался 13 января.

«Искренне благодарим вас за добросовестный труд, ответственное отношение к своим обязанностям, огромную творческую самоотдачу. Вы играете важную роль в укреплении мира и согласия в обществе, сохранении исторической памяти и традиций нашего народа», — отмечается в поздравительном адресе.

ОФСИН пожелал журналистам крепкого здоровья, вдохновения и успехов во всех начинаниях на благо республики и всей России.

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