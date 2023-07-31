Профилактика терроризма

Оградить детей от влияния деструктивных интернет-сайтов призвала вице-премьер Ингушетии

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Интернет является одной из главных площадок для вербовки и распространения экстремистской и террористической пропаганды. Поэтому, необходимо осуществлять контроль доступа к информации и учить детей анализировать и сомневаться в том, что они видят в сети, считает вице-премьер — министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова.

«В образовательных учреждениях нужно уделять больше времени тематическим урокам. Учащиеся должны осознавать причины и последствия экстремистских и террористических действий, а также уметь оценивать достоверность информации, чтобы не стать жертвами пропаганды», — отметила она на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

По ее словам, нужно создать для молодежи интересные развлечения, активнее вовлекать в спорт, творчество и другие формы досуга. Это поможет им отвлечься от негативного влияния, продолжить свой путь развития и самореализации.

Также на заседании была проанализирована работа органов опеки и попечительства администраций Назрани и Назрановского района. Отмечалось, что ответственными лицами регулярно проводятся выезды по адресам и проверяются жилищно-бытовые условия, в которых находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Проверки устраиваются и в отношении неблагополучных семей, которым оказывается посильная помощь.

На сегодня на учете органов опеки Назрановского района состоят 138 детей-сирот, из которых, в виду лишения родительских прав, без попечения родных остались 35 детей. Всего усыновлено 7 несовершеннолетних.

Заслушав доклады, Эсет Бокова положительно оценила деятельность муниципальных органов власти, обозначив ряд задач для улучшения эффективности их работы, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

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