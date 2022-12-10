Охотоведы провели подкормку диких животных в лесах Малгобекского района Ингушетии

«Инспектора разложили зерно специально на землю, чтоб лесные обитатели подбирали его, как в диких условиях. Такая подкормка продлится до наступления теплого времени года, когда обитатели леса уже сами смогут добыть себе пропитание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте подкормки были замечены следы зайца и фазана.

«Зимняя подкормка имеет большое значение в обеспечении птиц и зверей недостающими минеральными веществами и микроэлементами, так как холодное время года — это непростой период для них. Предпочитают они кормиться по ночам, так им намного безопаснее», — добавили природоохранном ведомстве.