Лесничество

Охотоведы провели подкормку диких животных в лесах Малгобекского района Ингушетии

0

Инспектора госохотнадзора провели подкормку диких животных, обитающих на территории Малгобекского охотучастка, сообщает пресс-служба Минприроды Ингушетии.

«Инспектора разложили зерно специально на землю, чтоб лесные обитатели подбирали его, как в диких условиях. Такая подкормка продлится до наступления теплого времени года, когда обитатели леса уже сами смогут добыть себе пропитание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте подкормки были замечены следы зайца и фазана.

«Зимняя подкормка имеет большое значение в обеспечении птиц и зверей недостающими минеральными веществами и микроэлементами, так как холодное время года — это непростой период для них. Предпочитают они кормиться по ночам, так им намного безопаснее», — добавили природоохранном ведомстве.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
УПЧ в Ингушетии Ибрагим Цечоев поздравил жителей республики с Днем прав человека
Рост сельхозпроизводства в Ингушетии ожидается на 18,3% к 2025 году
В Ингушетии при опрокидывании иномарки пострадал один человек
В Ингушетии состоялся республиканский конкурс юных талантов «Наши надежды»
Студенты Ингушского госуниверситета представили уникальные туристические проекты
В Малгобекском районе уполномоченный по правам человека в Ингушетии провел прием граждан
В Ингушетии наблюдается рост заболеваемости коронавирусом
В честь Героя России из Ингушетии Адама Хамхоева выпущена почтовая марка
Перебои в электроснабжении обсудили на экстренном совещании в мэрии столицы Ингушетии
В селе Экажево Ингушетии состоялся конкурс детских рисунков «Терроризму — нет»
Житель Ингушетии осужден на 8 лет за руководство преступной группировкой

Главное

Яндекс.Метрика

 