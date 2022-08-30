Образование

Около 10 тыс. первоклассников сядут за парты в Ингушетии 1 сентября

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Глава правительства Ингушетии Владимир Сластенин в режиме видеосвязи принял участие в совещании по вопросу подготовки образовательных организаций к началу 2022-2023 учебного года под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Планируемая численность обучающихся в школах республики составляет более 83 тыс. человек, из них первоклассников — около 10 тыс.

1 сентября в 171 образовательной организации планируется проведение Всероссийского открытого урока «Основы безопасности жизнедеятельности» по вопросам подготовки детей к действиям в условиях чрезвычайной обстановки.

Также в новом учебном году все школы переходят к реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, усилена воспитательная составляющая образовательного процесса, Президентом страны поддержана идея еженедельного поднятия флага России и исполнения гимна.

В школах республики 2 сентября 2022 г. в рамках патриотического воспитания планируется проведение встреч учащихся старших классов школ с военнослужащими - участниками специальной операции в Украине. Также пройдут уроки мужества, посвященные погибшим в ходе спецоперации ребятам, сообщается в Телеграм-канале правительства региона.

Отметим, что учебный год в этом году начнется 1 сентября для более чем 17,5 миллиона школьников и более чем 7 миллионов дошкольников. Для них подготовлены все необходимые условия в 39 218 школах и 33 285 детских садах страны.

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