Около 100 мероприятий запланировано в Ингушетии к Дню республики

Об этом сообщила министр культуры региона Залина Льняова на совещании в правительстве под руководством премьер-министра Владимира Сластенина.

По ее словам, главные концерты планируется провести 4 июня в городах Сунжа и Магас. Ожидается участие известных творческих коллективов и исполнителей из различных регионов страны.

Не менее важным станет другое событие — празднование 100-летия общенациональной газеты «Сердало» («Свет»).

«В этом году мы объединяем эти две замечательные даты, акцентировав внимание на юбилее одного из старейших печатных изданий нашей республики Юга России в целом — «Сердало». Прошу тщательно проверить и проконтролировать реализацию всех пунктов плана мероприятий, начиная от карет скорой помощи», — поставил задачу Сластенин.

В рамках празднования 31-летия со Дня образования республики в составе России, Мемориальный комплекс жертвам репрессий откроет выставку «Ингушетия сквозь века», также 4 июня можно будет бесплатно посетить государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова. Центр культурного развития в Магасе проведет тематическое мероприятие, а в Ингушском государственном драматическом театре имени Идриса Базоркина покажут спектакль «Падение Джанхота» по пьесе Саида Чахкиева, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, 4 июня 1992 года Верховным советом РСФСР был принят закон об образование Ингушской Республики (Республики Ингушетия) в составе Российской Федерации.

1 мая 1923 года во Владикавказе вышел первый номер общенациональной газеты «Сердало».