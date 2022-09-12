Около 100 тыс. тонн урожая собрали в Ингушетии аграрии с озимых и яровых культур

«Всего собрано озимых 75 тыс. тонн: вал озимого рапса составил 3,7 тыс. тонн, озимого ячменя — 21,7 тыс. тонн, озимой пшеницы — 44,5 тонн, также скошено на кормовые цели 5 000 тонн. Общая площадь яровых культур под урожай этого года составила более 40 000 га. С уборки яровых культур собрано 24,2 тыс. тонн. В общей сложности, с озимых и яровых культур собрано 98,2 тыс. тонн урожая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что осенняя посевная под озимые культуры будет проходить с 25 сентября по 1 ноября. Всего запланировано посевных площадей 26,6 тыс. га, из них: под озимую пшеницу — 17.6 тыс. га, озимого ячменя — 9,1 тыс. га, тритикале — 0,1 тыс. га.