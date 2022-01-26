Около 11 млн рублей выделено Ингушетии на лекарства для больных с Covid-19

Отмечается, что бóльшая часть средств — свыше 15 млрд рублей — пойдет на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах. Речь идет о приобретении не менее 200 тыс. упаковок молнупиравира и не менее 78 456 упаковок тиксагевимаба+цилгавимаба. Также в списке закупок — не менее 3,1 тыс. флаконов сотровимаба и не менее 515 тыс. упаковок ремдесивира.

Централизованной закупкой этих препаратов займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России. Затем лекарства поступят в региональные больницы и поликлиники, а также в федеральные медицинские организации.

Остальная часть средств — более 5 млрд рублей — будет направлена регионам на обеспечение лекарствами пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Дополнительное финансирование позволит обеспечить препаратами еще более 830 тысяч человек.