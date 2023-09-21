Наркотики

Около 1,3 кг мефедрона изъяли полицейские Ингушетии у закладчика из Ярославля

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Около 1,3 кг мефедрона изъяли полицейские Ингушетии у ранее судимого жителя Ярославля, который, по версии следствия, прибыл в регион для распространения синтетического наркотика.

Мужчину задержали в Магасе сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике. В ходе личного досмотра, запрещенное вещество было обнаружено в рюкзаке.

В отношении закладчика возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России. Решением Магасского районного суда задержанный заключен под стражу, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по Ингушетии.

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