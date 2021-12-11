Около 14 млрд руб. дополнительно выделило правительство России для выплат на детей от 8 до 17 лет

Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинете министров.

«Для одиноких мам и пап это важное подспорье в воспитании детей», — отметил Мишустин на заседании правительства 8 декабря текущего года.

Ежемесячные выплаты для неполных малообеспеченных семей введены по инициативе Президента Владимира Путина с 1 июля 2021 года. Пособия назначаются на детей от 8 до 17 лет, которые растут в таких семьях. Получать их могут и мамы, и папы, воспитывающие детей в одиночку.

Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка и в среднем по стране составляет около 5,5 тыс. рублей в месяц. Сейчас такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растет более 1,3 миллиона детей. В июне на эти цели из резервного фонда было направлено 36,2 млрд рублей. Источником дополнительных средств также станет резервный фонд правительства.