Около 16 тысяч домов в Ингушетии попадут в программу бесплатной газификации

«В приоритете будут отдаленные села республики. Уже к концу 2023 года планируется полностью завершить работы по газификации всех населенных пунктов» — сказал Цароев.

Напомним, 1 июня Госдума утвердила законопроект о бесплатном газоснабжении в России. Изменения позволят доводить газопровод до границ земельных участков без затрат со стороны населения, согласно предложению Президента Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию.

Ранее сообщалось, что бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров. Однако «Единая Россия» добилась бесплатного подключения граждан вне зависимости от площади дома.

Также отмечается, что газификация будет не только бесплатной, но и упрощённой. Процесс подключения будет выполнять единый оператор газификации, а сам процесс будет проводиться по принципу «одного окна» — сроки подключения к газу будут сокращены вдвое, а людям не придется «бегать по инстанциям».