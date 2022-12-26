Около 190 тыс. га вредных объектов обследовали специалисты Ингушского РСЦ

По словам агрономов, в республике наибольшее распространение имели: хлопковая совка, клоп вредная черепашка, злаковая тля, шведская муха, трипсы, мышевидные грызуны, септориоз, бурая ржавчина. Также в текущем году в ходе обследований в Малгобекском районе на посевах сои был зафиксирован вредитель — шпанка красноголовая. Специалисты учреждения отмечают, что насекомое ранее в республике не наблюдалось.

В течение года проведены истребительные мероприятия в открытом грунте на площади 22,12 тыс. га. В том числе: инсектицидами — 8,04 тыс. га, фунгицидами — 3,51 тыс. га, гербицидами — 9,3 тыс. га и родентицидами — 0, 92 тыс. га. Агротехнические меры борьбы по защите растений от вредных объектов проводились на площади — 0,97 тыс. га.

В списке сделанного за 2022 год также протравливание и токсикация семян яровых и озимых культур — 4,429 тыс. тонн: из них яровых — 0,52 тыс. тонн, озимых — 3,9 тыс. тонн. Протравлено клубней картофеля, всего — 0,65 тыс. тонн. Клубневой анализ картофеля проведен (весна, осень) — 3,4 тыс. тонн. В лаборатории Россельхозцентра по региону также проводилась фитоэкспертиза семян: всего — 1,8 тыс. тонн (озимые колосовые — 1,534 тыс. тонн, яровые — 0,058 тыс. тонн).

Специалистами филиала было также проведено обеззараживание складских помещений — 3,426 тыс. м2. Организовано выращивание и реализация габробракона — 0,08 млн. шт. Поступило и израсходовано за 2022 год пестицидов всего — 11,278 тонн. Хозяйствам и фермерам оказано содействие в приобретении приманок для борьбы с мышевидными грызунами. В рамках внебюджетной деятельности работниками учреждения были посажены и реализованы хризантемы мультифлора.

Помимо всего прочего в целях информирования о состоянии фитосанитарной обстановки в республике в региональные правительство, МЧС, Минсельхоз, местные администрации и хозяйства были направлены сигнализационные сообщения. Всего 370 сообщений, информирует пресс-служба ведомства.