Около 3 тыс. новых мест создадут до 2023 года в школах Ингушетии

«Объекты образования Минстрой Ингушетии начнет возводить уже в июне текущего года. Новые образовательные учреждения на 720, 540 и 250 мест появятся в Троицком, Инарках, Сунже, Новом Реданте, Верхних Ачалуках и в сельском поселении Нестеровское», — сказал собеседник.

По его словам, муниципалитетами уже определены земельные участки для строительства школ.

«В данное время решается вопрос по межеванию земли и передачи её из муниципальной собственности в государственную. Также практически на стадии завершения разработка проектно-сметной документации, которая, согласно графику, до 1 апреля должна иметь положительное заключение экспертизы. После этого будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты с подрядными фирмами», — добавили в Минстрое.

В настоящее время в Ингушетии функционируют 134 общеобразовательные организации на общую проектную мощность 57 482 места и 94 дошкольные — на 15 494 места. Количество учащихся в СОШ составляет 81 779 учеников, в ДОУ — 18 124.

В период с 2022 по 2024 год власти Ингушетии планируют построить 20 школ на 11 268 ученических мест.