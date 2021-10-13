Около 30 служащих регионального управления МЧС по Ингушетии привлечены к ответственности за сокрытие доходов

«В ходе проверки установлено, что отдельные должностные лица управления МЧС в 2020 г. представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своих супругов за 2019 год», — сказал нашему изданию представитель республиканской прокуратуры.

При этом сотрудник пресс-службы ведомства уточнил, что служащие скрыли сведения о находящихся в собственности объектах недвижимого имущества, полученных доходах от продажи транспортных средств, счета в кредитных организациях. Кроме того, они не отразили, либо неверно указали размер полученных пенсионных и других выплат.

Нарушения антикоррупционного законодательства устранены, 28 государственных гражданских служащих привлечены к дисциплинарной ответственности после внесения представления прокурором республики в адрес начальника ГУ МЧС России по региону.