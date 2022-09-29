Около 31 млн рублей выделено правительством на выплаты матерям-героиням

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 30,7 млн рублей на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена.

Средства на эти выплаты в 2022 году поступят из резервного фонда правительства. Финансирование, необходимое для аналогичных выплат в 2023–2025 годах, заложено в проекте федерального бюджета.

Ранее правительство утвердило правила, согласно которым женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», будут получать по 1 млн рублей.

Кроме того, со 100 тыс. до 500 тыс. рублей был увеличен размер поощрений родителям, награжденным орденом «Родительская слава», а также установлена новая единовременная выплата в размере 200 тыс. рублей тем, кто награжден медалью ордена «Родительская слава».

Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Оно отнесено к высшим государственным званиям, таким как «Герой Российской Федерации» и «Герой Труда Российской Федерации». Орден «Родительская слава» вручается родителям, воспитывающим семь или более детей, а медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырех и более детей.