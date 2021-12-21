Образование

Около 3,5 млрд рублей выделят Ингушетии из федерального бюджета для строительства новых школ

0

В России завершился дополнительный этап отбора проектов по строительству новых школ в регионах. Чтобы помочь территориям реализовать эти проекты, федеральный центр направит туда более 24,4 млрд рублей. Ингушетия в течение двух лет получит около 3,5 млрд рублей.

Распоряжение о распределении средств подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Субсидии получат 23 региона. Все они подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 49 современных школ и появится более 45 тыс. дополнительных учебных мест.

В 2022 году Ингушетия получит 1675197,8 тыс. рублей, а в 2023-м — 1793392,8 тыс. рублей.

Отмечается, что помимо федеральных денег средства на строительство школ направят и сами регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов.

Первый этап отбора проектов проходил весной. По его итогам на строительство новых школ правительство распределило между регионами 43,5 млрд рублей. Второй этап завершился в сентябре. Тогда было распределено более 74 млрд рублей. Уже объявлен следующий отбор, итоги которого будут подведены в начале 2022 года.

Всего в 2021–2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 234,7 млрд рублей в рамках государственной программы «Развитие образования».

Ранее Президент России поручил правительству рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку количество школьников в стране заметно увеличивается.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Полпред Чайка поздравил Главу Ингушетии с присвоением почетного звания заслуженного юриста России
Дорожники Ингушетии обустроили прилегающую к новой школе территорию в сельском поселении Экажево
Ингушские дзюдоисты успешно выступили на Кубке России по дзюдо — 2021 среди взрослых в Грозном
Двадцать «Точек роста» и детский кванториум появятся в Ингушетии в ближайшее время
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на выставку «На стыке двух искусств»
Свыше 9 тыс. жителей Ингушетии не могут выехать за границу из-за долгов
Альпинистский лагерь «Кязи» в горной Ингушетии в новогодний период примет до 100 альпинистов из регионов России
Глава Сунженского района Ингушетии обсудил с жителями села Нестеровское вопрос распределения земельных участков
В Ингушетии заметно снизилось число закрытий компаний — до 220 предприятий
В Ингушетии за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 84 человек
Ингушетия оказалась в тройке регионов — лидеров по обработке и утилизации отходов

Главное

Яндекс.Метрика

 