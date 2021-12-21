Около 3,5 млрд рублей выделят Ингушетии из федерального бюджета для строительства новых школ

Распоряжение о распределении средств подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Субсидии получат 23 региона. Все они подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 49 современных школ и появится более 45 тыс. дополнительных учебных мест.

В 2022 году Ингушетия получит 1675197,8 тыс. рублей, а в 2023-м — 1793392,8 тыс. рублей.

Отмечается, что помимо федеральных денег средства на строительство школ направят и сами регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов.

Первый этап отбора проектов проходил весной. По его итогам на строительство новых школ правительство распределило между регионами 43,5 млрд рублей. Второй этап завершился в сентябре. Тогда было распределено более 74 млрд рублей. Уже объявлен следующий отбор, итоги которого будут подведены в начале 2022 года.

Всего в 2021–2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 234,7 млрд рублей в рамках государственной программы «Развитие образования».

Ранее Президент России поручил правительству рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку количество школьников в стране заметно увеличивается.